"Барселона" перед матчем с "Динамо" потеряла мужа Шакиры. Он даже расплакался

"Барселона" понесла существенную потерю накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится 24 ноября в столице Украины. В поединке 10-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (0:1) Жерар Пике получил травму колена и покинул поле в слезах.

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Как сообщает Mundo Deportivo, испанский защитник получил растяжение связок правого колена, хотя изначально у него подозревали разрыв крестообразной связки. Тем не менее срок восстановлении футболиста составит 6-8 недель. Добавим, что в первом матче "Барселона" дома обыграла "Динамо" со счетом 2:1.

Жерар Пике и Шакира / Фото: Twitter

Впрочем, "Динамо" от этого не легче, ведь у самих киевлян отсутствуют 14 игроков основного состава. Часть из них заразились коронавирусом, остальные травмированы. Также в лазарете находился Томаш Кендзера, однако медики поставили его на ноги к матчу против "Ингульца" (2:0).

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