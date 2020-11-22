Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Барселона" перед матчем с "Динамо" потеряла мужа Шакиры. Он даже расплакался

22 ноября, 15:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

У испанского защитника растяжение связок правого колена

"Барселона" понесла существенную потерю накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится 24 ноября в столице Украины. В поединке 10-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (0:1) Жерар Пике получил травму колена и покинул поле в слезах.

Реклама

Как сообщает Mundo Deportivo, испанский защитник получил растяжение связок правого колена, хотя изначально у него подозревали разрыв крестообразной связки. Тем не менее срок восстановлении футболиста составит 6-8 недель. Добавим, что в первом матче "Барселона" дома обыграла "Динамо" со счетом 2:1.

Жерар Пике и Шакира

Жерар Пике и Шакира / Фото: Twitter

В тренде
Письмо Лукашенко главе мирового хоккея: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси"

Впрочем, "Динамо" от этого не легче, ведь у самих киевлян отсутствуют 14 игроков основного состава. Часть из них заразились коронавирусом, остальные травмированы. Также в лазарете находился Томаш Кендзера, однако медики поставили его на ноги к матчу против "Ингульца" (2:0).

Реклама

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
3
2
0
1
6
3
3
6
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В
3
ДинамоДинамоДин
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
3
0
1
2
4
11
-7
1
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Барселона чемпионат Испании Динамо Киев Жерар Пике

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюст, разрывающий платье: девушка лидера
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативностьФутбол
Последний оппонент для Шевы: все результаты плей-офф чемпионата Европы
Последний оппонент для Шевы: все результаты плей-офф чемпионата ЕвропыФутбол
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистамиФутбол
"Самые дорогие жены" футболистов Украины и Германии: выбирай самую красивуюФутбол
Лига наций УЕФА: прогнозы на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогнозы на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять