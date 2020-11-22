Тер Штеген повторил ляп Лунина – и "Барса" проиграла "Атлетико" (видео)

Каталонская команда выдала худший старт в чемпионате Испании за 29 лет

Аргентинский наставник "Атлетико" Диего Симеоне наконец-то сумел обыграть "Барселону" – в 18-м очном противостоянии! До этого он 11 раз проигрывал и шесть раз фиксировали ничью. Вчера около полуночи мадридцы справились с кризисными каталонцами на своем поле – 1:0.

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Напомним прогноз, расписание и результаты 10-го тура чемпионата Испании.

Шансов забить более одного мяча было достаточно у обеих команд, но то спасал каркас ворот, то выручали голкиперы. Однако судьбу трех очков решила именно ошибка вратаря. Немец Марк-Андре тер Штеген явно не смотрел недавний товарищеский матч сборных Польши и Украины, в котором кипер "Реала" Андрей Лунин далеко выбежал и пропустил мяч. Вратарь "Барсы" в добавленное к первому тайму время пошел в неоправданный "поход" и позволил отличиться бельгийскому полузащитнику Яннику Карраско.

Не сумел поразить ворота своей бывшей команды и француз Антуан Гризманн, проведя в форме "Барсы" на поле 83 минуты. Хозяева получили четыре "горчичника" (гости – ни одного), но отстояли свои владения. Смотрите обзор матча.

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"Барселона" в восьми турах набрала лишь 11 очков, показав при Роналде Кумане худший старт за 29 лет.

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