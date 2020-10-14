"Пацаны!" Пятов выплеснул эмоции по поводу победы над Испанией

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов эмоционально прокомментировал победу сборной Украины над Испанией 1:0 в поединке Лиги наций, который состоялся накануне на НСК "Олимпийский".
"Пацаны, вы сделали что-то невероятное! Вы мои кумиры! В сердце я просто вами горжусь" – написал у себя в Instagram Андрей Пятов
Напомним, капитан и основной вратарь сборной Украины Пятов пропустил матчи с Францией, Германией и Испанией из-за коронавируса, который был у него обнаружен 4 октября.
Также COVID-19 был диагностирован у двух других киперов сборной Украины – Лунина и Панькива. Таким образом ворота "сине-желтых" во всех этих поединках защищал динамовец Георгий Бущан.
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Как мы писали ранее, после матча Украина – Испания Шевченко лично похлопал в раздевалке Бущану, который был признан аналитиками лучшим игроком встречи.
Смотрите, как Украина обыграла в Киеве Испанию (1:0)
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