"Пацаны!" Пятов выплеснул эмоции по поводу победы над Испанией

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов эмоционально прокомментировал победу сборной Украины над Испанией 1:0 в поединке Лиги наций, который состоялся накануне на НСК "Олимпийский".

"Пацаны, вы сделали что-то невероятное! Вы мои кумиры! В сердце я просто вами горжусь" – написал у себя в Instagram Андрей Пятов

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Напомним, капитан и основной вратарь сборной Украины Пятов пропустил матчи с Францией, Германией и Испанией из-за коронавируса, который был у него обнаружен 4 октября.

Также COVID-19 был диагностирован у двух других киперов сборной Украины – Лунина и Панькива. Таким образом ворота "сине-желтых" во всех этих поединках защищал динамовец Георгий Бущан.

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Как мы писали ранее, после матча Украина – Испания Шевченко лично похлопал в раздевалке Бущану, который был признан аналитиками лучшим игроком встречи.

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