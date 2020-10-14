Украина – Испания: обнародовано имя лучшего игрока матча

Звания Man of the Match удостоился вратарь "сине-желтых" Георгий Бущан, восемь раз спасший украинцев от гола

Лучшим игроком матча Лиги наций, в котором Украина сенсационно обыграла Испанию 1:0, признан вратарь "сине-желтых" Георгий Бущан. Кипер "Динамо", в этом поединке сделавший восемь сейвов, получил от аналитиков портала WhoScored оценку 8,5.

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Второй по крутости балл в составе украинской сборной получил автор голевой передачи Андрей Ярмоленко (7,4), третье место разделили Николай Шапаренко и Виталий Миколенко (по 7,0). При этом игру Виктора Цыганкова, забившего победный для "сине-желтых" мяч в ворота де Хеа, оценили в 6,9 балла.

Георгий Бущан / Фото: Reuters

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Что касается испанской сборной, то лучшим в ее составе признан футболист с телосложением бодибилдера Адама Траоре, на своем правом фланге прилично повозивший Эдуарда Соболя. Вингер "Вулверхэмптона" удостоился за матч с Украиной 8 баллов.

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Напомним, что Украина впервые в истории обыграла Испанию. До этого у "сине-желтых" была одна ничья и пять поражений от пиренейской сборной.

Обзор матча Украина – Испания (1:0)

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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