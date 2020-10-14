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По вам кино плачет! Перемигивание Бущана и Рамоса стало хитом матча Украина – Испания (видео)

14 октября, 10:14

Олег Люлька Олег Люлька

Вратарь украинцев и капитан испанцев своими взглядами с прищуром многое сказали друг другу

Невербальным хитом матча на НСК "Олимпийский", в котором Украина победила Испанию 1:0, стал обмен подмигиваниями между вратарем хозяев Георгием Бущаном и капитаном гостей Серхио Рамосом. Он произошел в первом тайме после того, как Рамос классно пробил со штрафного, аккурат в "девятку", а Бущан не менее эффектно спас ворота украинцев, в прыжке пантеры переведя мяч из-под перекладины на угловой.

После этого Рамос подмигнул Бущану, заценив его сейв. Дескать, круто ты потащил мой удар

Бущан не растерялся и в ответ подмигнул Рамосу: мол, ну да, я знаю свое дело не хуже, чем твой украинский одноклубник по "Реалу" Лунин

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Парни, кино по вам просто плачет!

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Рамос и Бущан

Рамос и Бущан / Фото: Playmaker

Ранее Шевченко рассказал, кому из игроков похлопал в раздевалке после победы над Испанией. Аплодисменты главного тренера сборной Украины адресовались вратарю "сине-желтых" Георгию Бущану.

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Также мы писали, что аналитики назвали Бущана лучшим игроком матча Украина – Испания. На счету кипера "Динамо" в этом поединке – восемь сейвов.

Обзор матча Украина – Испания (1:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Испании Серхио Рамос Георгий Бущан

Источники: Сегодня|Спорт , Playmaker

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