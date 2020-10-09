Зараженному Пятову врачи звонят три-четыре раза в день: как лечат вратаря "Шахтера"

Голкипер готов тренироваться хоть сегодня, но он в жестких условиях

Капитан "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов, у которого обнаружили коронавирус, рассказал о своем самочувствии и самоизоляции.

"Все отлично, чувствую себя прекрасно. Если бы тест не показал такой результат, сейчас готовился бы к игре. Очень расстроен. У нас важные матчи. Много ребят выпало, футболисты "Шахтера" ушли на самоизоляцию, – цитирует Пятова Shakhtar News. – Врачи не советуют ничего особенного, пью противовирусные таблетки. У меня нет ни симптомов, ни повышенной температуры. Доктора, конечно, звонят три-четыре раза в день и узнают, как самочувствие. Я готов тренироваться хоть сегодня. Но мы в жестких условиях: находимся на самоизоляции. Конечно, стараемся индивидуально поддерживать форму".

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Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четверг "Шахтер" провел дополнительное тестирование. И в составе "горняков" оказалось 18 зараженных, в том числе 9 футболистов. На официальном сайте "Шахтера" отмечается, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

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Тем не менее полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября). Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Десной" в чемпионате Украины:

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