"Фартовый!" Реакция соцсетей на необычное исполнение гимна Украины перед матчем с Испанией

Пользователи соцсетей активно отреагировали на необычное исполнение гимна Украины перед матчем Лиги наций с Испанией, который завершился сенсационной победой команды Андрея Шевченко 1:0.

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Напомним, вместо DZIDZIO, который исполнял гимн перед предыдущими матчами украинской сборной, на сей раз эту миссию доверили пианисту Евгению Хмаре. Он играл на шикарном белом рояле, а 10 тысяч болельщиков и футболисты национальной команды Украины пели "Ще не вмерла".

В итоге, кто-то в соцсетях пожаловался, что исполнение гимна Хмарой уступало по мощи вокалу DZIDZIO или Пономарева, однако большинство сошлось на том, что новое звучание получилось даже более проникновенным, а главное – фартовым, ведь Украина выиграла!

Комментарии исполнения гимна Украины Евгением Хмарой

Мурашки по коже

Похоже, у сборной появился новый талисман

С Дзидзьо проигрывали, с Хмарой победили

Теперь Хмару можно приглашать на каждый матч) Фартовый!

Да и футболисты голевую комбинацию, как по нотам, разыграли. Не хуже, чем пианист)

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Евгений Хмара / Фото: Евгений Хмара Instagram

При этом сам Евгений Хмара у себя в Instagram после матча отметил: "Исполнять Национальный Гимн Украины – очень ответственно. Это не просто музыка, которую нужно сыграть. Это – величие нашей страны, мелодия, звучащая в сердце каждого украинца. Благодарю Бога за возможность быть в этот день на "Олимпийском" рядом с нашей сборной! Украинская ассоциация футбола, спасибо вам за доверие. Украина – Испания – 1:0. Победа – фантастическая!!!"

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Напомним, перед вчерашним матчем Украина проиграла три поединка с грандами кряду – с Испанией (0:4) и Францией (1:7) в гостях, а затем с Германией (1:2) дома.

Смотрите, как Украина обыграла в Киеве Испанию (1:0)

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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