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Шевченко рассказал, кому из игроков похлопал в раздевалке после победы над Испанией

14 октября, 09:33

Олег Люлька Олег Люлька

Аплодисменты главного тренера сборной Украины адресовались вратарю "сине-желтых" Георгию Бущану

Андрей Шевченко поведал, что он сказал в раздевалке вратарю сборной Георгию Бущану после сенсационной победы Украины над Испанией 1:0 в поединке Лиги наций на "Олимпийском".

"Я похлопал Бущану в раздевалке перед всеми ребятами. Сказал: "Наконец, ты сыграл на ноль за национальную команду", – по-доброму рассмеявшись, рассказал главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко. – Георгий сыграл великолепно. Мы знаем его характеристики. Он отличный вратарь. На этой позиции у нас тоже будет конкуренция. Кто будет лучше, тот и будет играть. Это закон в этой команде"

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Отметим, Георгий Бущан стал основным вратарем сборной Украины после того, как из-за заражения коронавирусом за бортом команды оказались Андрей Пятов и Андрей Лунин.

Впрочем, по словам Шевченко, Бущан стал №1 не от безысходности.

"Я в любом случае планировал его задействовать. Не три матча подряд, но в одном из них – точно", – сказал наставник "сине-желтых" после победы над испанцами

Напомним, что ранее вратарь "Динамо" пропустил семь мячей от Франции и два от Германии. А по итогам вчерашнего поединка с испанцами Бущан, сделавший восемь сейвов, был признан лучшим игроком матча.

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Обзор матча Украина – Испания (1:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Испании Георгий Бущан

Источник: Сегодня|Спорт

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