Неймар подписался на красотку в бикини: смотрите, на кого запал звезда футбола

Бразильская модель Кики Пассо обрела популярность благодаря откровенным фото на своей странице в Instagram, где девушка ведет блог о пляжном образе жизни. Такая красотка не могла остаться без внимания самого популярного спортсмена Бразилии Неймара.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" подписался на страницу Кики и теперь вместе с 1,3 миллиона других фолловеров наслаждается формами красотки.
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