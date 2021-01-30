Тряпье на голой красоте! Новое "дикое" фото словацкой велосипедистки

Люсия Яворчекова показала, какая она хрупкая дикарка

Словачка Люсия Яворчекова, ставшая самой знаменитой в мире велосипедисткой благодаря откровенным фотографиям в соцсетях, решила не томить своих поклонников в ожидании очередного яркого снимка. Недавно сексапильная спортсменка в соблазнительной позе на пляже мексиканского Тулума едва прикрыла голую грудь рукой, а сегодня пожелала подписчикам хорошего дня в экстравагантном наряде, оставившем открытым бюст Люсии.

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Сегодняшний "лук" Яворчековой можно описать несколькими словами – тряпье на голой красоте.

Яворчекова же в качестве описания своего фото в Instagram использовала следующий диалог:

Не могу понять, ты дикарка в хрупкой обертке, или же хрупкая девушка, завернутая в дикость?

Ну, это зависит от дня, – ответила с улыбкой я

Подписчики же Люсии в комментариях под снимком называют ее вовсе не дикаркой, а "ангелом во плоти" и "богиней красоты".

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Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

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