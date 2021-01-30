Беременная супруга украинского футболиста поделилась эротическим видео

Супруга футболиста "Александрии" Максима Третьякова Лиза на восьмом месяце беременности снялась в невероятно возбуждающем видео. Девушка предстала перед камерой полностью обнаженной, а ее тело было покрыто блестками. Интимным видео Лиза поделилась на своей странице в Inatagram.
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"Даже не спрашивайте сколько мне понадобилось времени и сил, чтобы смыть с себя и со своих всех щелей все эти блестинки. У меня стресс. Но оно того стоило, да ?!", – спросила у своих подписчиков Лиза, на что они ответили комплиментами.
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