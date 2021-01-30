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Беременная супруга украинского футболиста поделилась эротическим видео

30 января, 00:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Новое взрывное видео от Лизы Третьяковой

Супруга футболиста "Александрии" Максима Третьякова Лиза на восьмом месяце беременности снялась в невероятно возбуждающем видео. Девушка предстала перед камерой полностью обнаженной, а ее тело было покрыто блестками. Интимным видео Лиза поделилась на своей странице в Inatagram.

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"Даже не спрашивайте сколько мне понадобилось времени и сил, чтобы смыть с себя и со своих всех щелей все эти блестинки. У меня стресс. Но оно того стоило, да ?!", – спросила у своих подписчиков Лиза, на что они ответили комплиментами.

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девушка WAGs Лиза Третьякова

Источник: Сегодня|Спорт

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