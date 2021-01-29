Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой

Защитник "Днепра" долгое время встречается с красавицей по имени Дарья

Украинский защитник "Днепра-1" Александр Сваток надумал покончить с холостяцкой жизнью. 27-летний футболист сделал предложение своей возлюбленной Дарье, с которой встречается уже долгое время. Счастливая невеста показала в Instagram свое шикарное обручальное кольцо с бриллиантом. И добавила, что на предложение игрока ответила: "Конечно".

Также Дарья рассказала, что накануне на отдыхе в Турции гадала на кофейной гуще и вмиг ее желание о предложении сбылось.

Отметим, что возлюбленная 27-летнего футболиста сопровождала Сватка, когда он играл в аренде в Хорватии за "Хайдук", сейчас вместе с игроком живет в Днепре. А до отъезда в Сплит Александр защищал цвета луганской "Зари".

Пока Александр на тренировках, Дарья много занимается спортом и может похвастать великолепной растяжкой и красивым телом.

Ранее мы писали, что за бывшего игрока московского ЦСКА в Днепре готовы выложить 5 млн евро.

Также в январе "Днепр-1" переманил у "Зари" вратаря сборной Грузии. Заури Махарадзе будет помогать команде Игора Йовичевича подниматься с последнего места в Премьер-лиге. Она набрала только 8 очков в 13 турах этого сезона.

Смотрите, как Сваток забивал в составе "Зари"

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