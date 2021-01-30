Как медом намазано! Рестлерша поделилась пикантными фото с мексиканского курорта

Мексиканский курорт Тулум притягивает к себе красивых девушек. Сначала словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова сделала там провокационное фото: едва прикрыла голую грудь рукой. Теперь в бикини засветилась Тайнара Мело де Карвалью.
В мире спорта девушка больше известна, как Тайнара Конти. Именно под таким псевдонимом она выступала в соревнованиях по рестлингу. В апреле прошлого года Тайнару уволили из World Wrestling Entertainment, где она провела четыре года. Причиной увольнения стала пандемия коронавируса. Из-за карантина соревнования не проводились. С августа 2020-года Карвалью выступает в All Elite Wrestling.
Тайнара в детстве занималась спортивной гимнастикой, но потом перешла в боевые искусства. Увлеклась дзюдо и джиу-джитсу. Несколько раз становилась чемпионкой штата.
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