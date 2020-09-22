Неймар обозвал японца из "Марселя" "китайским дерьмом" – источник

Теперь уже самого бразильца, который жаловался на расизм, уличили в аналогичном преступлении

Нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, который жаловался на расизм во время матча третьего тура французской Лиги 1 с "Марселем", заподозрили в аналогичном проступке. Как сообщает El Partidazo de COPE, бразильца уличили в оскорблениях японского защитника провансальцев Хироки Сакаи.

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По данным источника, в ходе матча "ПСЖ" – "Марсель" (0:1) Неймар назвал Хироки Сакаи "китайским дерьмом". При этом у "Марселя" есть видеодоказательства, что форвард парижан действительно произнес эти слова. Но кадры пока не обнародуются.

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Напомним, в концовке той встречи команды устроили потасовку, в ходе которой Неймар получил красную карточку за то, что дал подзатыльник защитнику "Марселя" Альваро Гонсалесу.

При этом Неймар обвинял Альваро Гонсалеса в том, что тот спровоцировал его на рукоприкладство, обозвав "обезьяной". В свою очередь эксперт по чтению по губам заявил, что это сам Неймар оскорбил защитника "Марселя", назвав его "г***аным ***** [гомосексуалистом]".

Как мы писали ранее, за применение физической силы к игроку "Марселя" Неймару грозило от 4 до 7 матчей дисквалификации. Однако футбольные чиновники Франции оказались снисходительными к главной звезде своего национального первенства, отстранив игрока всего лишь на два поединка плюс один условно.

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