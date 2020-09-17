Неймару определили наказание за подзатыльник игроку "Марселя"

Профессиональная футбольная лига Франции на своем сайте объявила о дисциплинарных санкциях в отношении футболистов "Пари Сен-Жермен" и "Марселя" после драки в концовке матча этих команд, завершившегося со счетом 0:1. Напомним, среди пяти удаленных тогда футболистов был и форвард "ПСЖ" Неймар, давший подзатыльник защитнику "Марселя" Гонсалесу.

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Как мы писали ранее, Неймару грозило от 4 до 7 матчей дисквалифицикации. Однако футбольные чиновники Франции оказались снисходительными к главной звезде своего национального первенства, отстранив его всего лишь на два поединка плюс один условно. Такое же наказание получил партнер Неймара по "ПСЖ" Леандро Паредес.

Защитник "Марселя" Жордан Амави отбудет трехматчевую дисквалификацию, форвард марсельской команды Дарио Бенедетто пропустит один поединок. А самые строгии санкции применили к защитнику "ПСЖ" Левену Кюрзава, которого по итогам разбирательств забанили сразу на 6 игр!

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Напомним, Неймар обвинял Альваро Гонсалеса в том, что он спровоцировал его на рукоприкладство, обозвав "обезьяной". В свою очередь, эксперт по чтению по губам заявил, что это сам Неймар оскорбил защитника "Марселя", назвав его "гребаным ***** [гомосексуалистом]".

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