Об футболку Неймара вытирают ноги на входе в клубный магазин "Марселя": появилось видео

Болельщики провансальской команды мстят звезде "Пари Сен-Жермен" за рукоприкладство по отношению к их футболисту

Болельщики "Марселя" решили отомстить Неймару за подзатыльник, который форвард "ПСЖ" отвесил защитнику провансальской команды Альваро Гонсалесу в недавнем "дерби Франции". Напомним, оно завершилось неожиданным поражением парижан 0:1 с удалением Неймара за рукоприкладство.

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Футболку с именем и игровым номером фоварда "Пари Сен-Жермен" Неймара фанаты "Марселя" постелили на входе в свой клубный магазин вместо тряпки – и теперь посетители вытирают об нее ноги. Причем делают это очень тщательно, явно растягивая удовольствие. Соответствующее видео опубликовало издание AS.

Отметим, что накануне Неймару определили наказание за подзатыльник игроку "Марселя". Органы футбольного правосудия Франции оказались снисходительными к главной звезде своего чемпионата, дав ему только два матча дисквалификации.

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Неймар и Альваро Гонсалес / Фото: Reuters

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Как известно, Неймар обвинял Альваро Гонсалеса в том, что он спровоцировал его на рукоприкладство, обозвав "обезьяной". В свою очередь, эксперт по чтению по губам заявил, что это сам Неймар оскорбил защитника "Марселя", назвав его "гребаным ***** [гомосексуалистом]".

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