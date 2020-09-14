Неймара удалили со скандалом: он дал подзатыльник за то, что его обозвали "обезьяной"

Дерби Франции между "ПСЖ" и "Марселем" завершилось неожиданным поражением парижан 0:1 и грандиозным скандалом с удалением нападающего хозяев Неймара, проводившего свой первый поединок после заражения коронавирусом.
Единственный мяч в матче был забит форвардом "Марселя" Товеном на 31-й минуте. Он принес провансальцам первую за 9 лет победу над "ПСЖ".
На последних минутах встречи полузащитник "ПСЖ" Паредес грубо сфолил против игрока "Марселя", а затем толкнул его одноклубника. Между футболистами команд разгорелась драка, в результате которой были удалены три игрока "ПСЖ" (Курзава, Паредес, Неймар) и двое марсельцев (Бенедетто и Амави).
Форвард "ПСЖ" Неймар получил красную карточку за подзатыльник испанскому защитнику "Марселя" Альваро Гонсалесу – судья увидел этот момент во время просмотра повтора с помощью системы VAR.
Драка в конце матча с удалением Неймара
При этом комментаторы телеканала Telefoot Chaine утверждают, что Неймара взбесила фраза Гонсалеса, якобы сказавшего: "Заткни рот, грязная обезьяна".
Подзатыльник от Неймара
Когда бразилец уходил с поля, он пожаловался на поведение Гонсалеса резервному арбитру, а также прокричал в камеру на бровке о том, что ударил испанца, потому что тот расист.
"Жалею только об одном, что не ударил эту сволочь по лицу. VAR легко разглядел мою "агрессию". А теперь я очень хотел бы посмотреть повтор момента, где меня называют обезьяной и сукиным сыном", – написал Неймар в своем Twitter после матча
При этом Альваро Гонсалес сразу же ответил Неймару у себя в Twitter, заявив: "Нет места расизму. Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные 3 очка. Спасибо, семья"
"ПСЖ" – "Марсель" – 0:1
Гол: Товен, 31
"ПСЖ": Рико – Флоренци (Дагба, 84), Керер, Кимпембе, Бернат (Кюрзава, 84) – И. Гуйе, Верратти (Паредес, 71), Эррера (Дракслер, 61) – Сарабия, Неймар, Ди Мария
"Марсель": Манданда – Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави – Ронжье, Камара, П. Гуйе (Бенедетто, 58) – Лопес (Строотман, 68) – Товен (Жермен, 77), Пайе (Радоньич, 77)
Предупреждения: Неймар, Флоренци, Бернат, Паредес, Ди Мария, Строотман – Сакаи, Пайе, П. Гуйе, Гонсалес, Лопес, Бенедетто
Удаления: Кюрзава (90+7, неспортивное поведение), Паредес (90+8, повторное предупреждение), Неймар (90+9, неспортивное поведение) – Амави (90+7, неспортивное поведение), Бенедетто (90+8, повторное предупреждение)
Читайте также: Боссы "ПСЖ" – в шоке: Мбаппе захотел уйти
Отметим, что это уже второе поражение парижан на старте чемпионата Франции. В первом туре "ПСЖ" проиграл "Лансу" 0:1.
Смотрите, как "ПСЖ" уступил "Баварии" в финале ЛЧ
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк