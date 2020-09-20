"Пари Сен-Жермен" и без Неймара устроил разгром в чемпионате Франции

Пытается исправить провальный старт в первенстве Франции финалист Лиги чемпионов – "ПСЖ". В предыдущем туре столичные проиграли дома "Марселю" драматичный поединок, который завершился массовой потасовкой. Позже Неймару определили наказание за подзатыльник игроку "Марселя". Сегодня уже без бразильского форвард подопечные немца Томаса Тухеля справились с "Ниццой", добыв вторую "сухую" победу за четыре дня.
И если предыдущий успех, во встрече с "Мецем", пришел к "ПСЖ" лишь в добавленное время (Юлиан Дракслер забил на 93-й минуте), то в воскресенье все прошло довольно спокойно. "Двойной" удар парижане нанесли в конце первого тайма, когда сначала Килиан Мбаппе (на фото) реализовал пенальти, а затем Анхель Ди Мария на первой добавленной минуте практически снял вопросы о победителе.
В середине второго тайма Маркиньос поставил точку – 3:0 в пользу гостей. А вот итальянскому форварду Мауро Икарди, который отбегал весь матч, отличиться не удалось. Смотрите видеообзор встречи.
После четырех туров "ПСЖ" идет лишь седьмым, по два раза выиграв и уступив. А лидирует "Сент-Этьен", который добыл четыре победы и 12 очков.
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