Неймару грозит максимальная дисквалификация за драку в матче с "Марселем", а Дани Алвес дал ему совет

Массовой дракой завершился эмоциональный поединок чемпионата Франции, в котором "Марсель" обыграл в гостях "ПСЖ" со счетом 1:0. Как мы писали, Неймара удалили со скандалом за подзатыльник, а всего судья показал пять красных карточек, не считая россыпи желтых.

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Позже последовало продолжение: оказалось, Неймар жалеет, что не врезал Гонсалесу. Бразилец обвинил соперника в расизме: мол, испанец Гонсалес назвал его обезьяной. Вспомним горячую концовку матча.

Теперь, как пишет французское издание RMC Sport, главных участников конфликта дисквалифицируют на несколько игр. В частности, Неймару грозит отстранение от четырех до семи матчей. С учетом его последующих слов в соцсетях наказание может быть максимально строгим.

Тем временем, другой звездный бразилец, Дани Алвес, попытался утешить и успокоить Неймара:

"В спорте, как и в жизни, мы должны вдохновлять людей, изменять их жизнь. И нет места людям, которые проявляют ненависть или расизм. Не дай злости ослепить тебя, брат. Неси тепло и доброту, которые есть в твоей душе. Люблю тебя".

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Недавно Неймар рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом.

Смотрите, как Неймар атаковал ворота "Баварии" в финале Лиги чемпионов:

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