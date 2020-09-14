Неймару грозит максимальная дисквалификация за драку в матче с "Марселем", а Дани Алвес дал ему совет

Массовой дракой завершился эмоциональный поединок чемпионата Франции, в котором "Марсель" обыграл в гостях "ПСЖ" со счетом 1:0. Как мы писали, Неймара удалили со скандалом за подзатыльник, а всего судья показал пять красных карточек, не считая россыпи желтых.
Позже последовало продолжение: оказалось, Неймар жалеет, что не врезал Гонсалесу. Бразилец обвинил соперника в расизме: мол, испанец Гонсалес назвал его обезьяной. Вспомним горячую концовку матча.
Теперь, как пишет французское издание RMC Sport, главных участников конфликта дисквалифицируют на несколько игр. В частности, Неймару грозит отстранение от четырех до семи матчей. С учетом его последующих слов в соцсетях наказание может быть максимально строгим.
Тем временем, другой звездный бразилец, Дани Алвес, попытался утешить и успокоить Неймара:
"В спорте, как и в жизни, мы должны вдохновлять людей, изменять их жизнь. И нет места людям, которые проявляют ненависть или расизм. Не дай злости ослепить тебя, брат. Неси тепло и доброту, которые есть в твоей душе. Люблю тебя".
Недавно Неймар рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом.
Смотрите, как Неймар атаковал ворота "Баварии" в финале Лиги чемпионов:
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