"Жаль, не врезал ему": Неймар снова набросился на испанца, которому отвесил подзатыльник

Лидер "ПСЖ" Неймар после своего удаления в матче с "Марселем" 0:1 за подзатыльник защитнику соперников Альваро Гонсалесу продолжил разборки с этим испанским футболистом – но теперь уже на просторах соцсетей. Напомним, бразилец обвиняет Гонсалеса в том, что тот спровоцировал его на рукоприкладство расистским оскорблением.

"Единственная вещь, о которой я жалею – это то, что не врезал этому мудаку по лицу. VAR увидел мою "агрессию", это было не трудно. А я теперь хочу посмотреть на этого расиста, который меня назвал е***ой обезьяной. Вот что я хочу увидеть. В чем проблема? Когда я делал финт "радугу", вы меня наказали. За небольшой шлепок выгнали с поля. А что насчет них?", – написал Неймар у себя в Twitter

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"Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка", – ответил Неймару защитник "Марселя" Альваро Гонсалес в своем Twitter

Неймар и Альваро Гонсалес / Фото: Reuters

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Однако Неймар не угомонился, написав под твитом испанца свой новый гневный комментарий.

"Ты не мужчина, раз не можешь признать свою ошибку. Поражения – часть спорта. Но оскорбления и расизм? Нет, я против этого. Я тебя не уважаю! Ты бесхарактерный! Признайся, что ты сказал на самом деле… Будь мужчиной! Расист", – заявил Неймар

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Напомним, это был первый матч скандального бразильца из "ПСЖ" в новом сезоне. Поединок стартового тура чемпионата Франции Неймар пропустил из-за заражения коронавирусом.

Смотрите, как Неймар ранее проиграл финал ЛЧ-2020

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