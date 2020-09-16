Неймара обвинили в гомофобии после того, как он пожаловался на расизм

Скандал вокруг удаления нападающего "Пари Сен Жермен" Неймара в матче против "Марселя" набирает оборотов. В ответ на обвинения бразильцем Альваро Гонсалеса в расистских высказываниях, уже сам Неймар подозревается в гомофобских оскорблениях.

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Испанский телеканал Gol нанял специалиста из чтения по губам и предоставил расшифровку того, что говорил Неймар в адрес обидчика. Помимо указания на то, что тот оскорбил его на расовой почве, он называет Гонсалеса "гребаным ***** [гомосексуалистом]". Фанаты "Марселя" массово публикуют ролик в твиттере с хэштегом #NeymarHomophobe (#НеймарГомофоб) и обвиняют игрока в двуличии, сообщает Eurosport.

Позже последовало продолжение: оказалось, Неймар жалеет, что не врезал Гонсалесу. После рукоприкладства на поле бразильский форвард "ПСЖ" затерроризировал защитника "Марселя" в соцсетях

Как мы уже писали, Неймару грозит максимальная дисквалификация за драку в матче с "Марселем", а Дани Алвес дал ему совет. Бразильский форвард парижан серьезно поссорился с испанцем Альваро Гонсалесо.

Драка в конце матча с удалением Неймара:

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Смотрите, как Неймар атаковал ворота "Баварии" в финале Лиги чемпионов:

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