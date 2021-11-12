Моуринью спрятался, чтобы не получить почетную награду: с чувством юмора у тренера плохо

Главный тренер Ромы, которая очень слабо выступает в чемпионате Италии, отказался получить приз "Золотой тапир"

Жозе Моуринью спрятался в машине / Фото: Reuters

В Италии выходит на ТВ сатирическая передача, в рамках которой проходит вручение награды "Золотой тапир". Это приз, который получают футболисты или тренеры за плохие результаты.

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В большинстве случаев, лауреаты с юмором воспринимают такую награду. Но вот только не Жозе Моуринью.

Португальский тренер в 2009-м году, во время работы во главе миланского Интера, был удостоен "Золотого тапира". Однако в прямом смысле убежал от ведущего, который попытался вручить тренеру статуэтку.

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Прошло 12 лет, и теперь уже во главе столичной Ромы Моуринью за октябрь 2021 года сумел выиграть лишь в двух матчах из восьми. За подобные "достижения" Жозе вновь попытались наградить. Но и на этот раз Моуринью хладнокровно ушел от почестей, сообщает football.ua.

Отметим, что на данный момент Рома занимает шестое место в турнирной таблице, за 12 сыгранных матчей итальянской Серии А набрав всего 19 очков. Свой следующий матч Рома проведет 21 ноября в гостях против Дженоа. Где главным тренером стал бывший подопечный португальца Андрей Шевченко.