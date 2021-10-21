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Кошмар Моуринью: португалец опозорился в матче против норвежского ноунейма

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 октября, 22:44
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Норвежский Буде-Глимт сотворил настоящую сенсацию в Лиге конференций, разгромив итальянскую Рому Жозе Моуринью. Такого позора в карьере португальца еще не было
Моуринью опозорился в матче с Буде-Глимт
Моуринью опозорился в матче с Буде-Глимт / Фото: REUTERS

Мы удивлялись, когда Буде-Глимт обыграл Зарю в стартовом туре группового этапа, но теперь норвежцы поставили на уши весь мир!

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Проблемы у итальянцев начались уже на 8-й минуте, когда отличился Эрик Ботхейм. Далее команды обменялись голами и ушли на перерыв с рабочим счетом 2:1.

Но во втором тайме хозяева поля просто затоптали именитого соперника. Ботхейм оформил дубль на 52-й минуте, а затем с 71-й по 80-ю минуту норвежцы забили еще три мяча. Финальный свисток зафиксировал разгром 6:1.

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Это самое крупное поражение в карьере Жозе Моуринью. Еще ни разу его команда не пропускала шесть мячей. С разницей в пять мячей португалец проигрывал Барселоне во главе Реала в 2010 году.

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