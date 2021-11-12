11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Мігранти Лукашенка 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Моурінью сховався, щоб не отримати почесної нагороди: з почуттям гумору у тренера погано

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
12 листопада, 09:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головний тренер Роми, яка дуже слабко виступає у чемпіонаті Італії, відмовився отримати приз "Золотий тапір"
Жозе Моурінью сховався у машині
Жозе Моурінью сховався у машині / Фото: Reuters

В Італії виходить на ТБ сатирична передача, в рамках якої відбувається вручення нагороди "Золотий тапір". Це приз, який отримують футболісти чи тренери за погані результати.

Читайте також: Як безпритульний. Мільйонер Моурінью вечеряв, сидячи на вулиці

Реклама

У більшості випадків лауреати з гумором сприймають таку нагороду. Але тільки не Жозе Моурінью.

Португальський тренер у 2009-му році, під час роботи на чолі міланського Інтера, був удостоєний "Золотого тапіра". Однак у прямому розумінні втік від ведучого, який спробував вручити тренерові статуетку.

Читайте також: Моурінью побоявся відмовити Конору: довелося пити віскі

Реклама

Минуло 12 років, і тепер уже на чолі столичної Роми Моурінью за жовтень 2021 року зумів виграти лише у двох матчах із восьми. За такі "досягнення" Жозе знову спробували нагородити. Але й цього разу Моурінью холоднокровно пішов від почестей football.ua.

Зазначимо, що на цей момент Рома посідає шосте місце у турнірній таблиці, за 12 зіграних матчів італійської Серії А набравши лише 19 очок. Свій наступний матч Рома проведе 21 листопада в гостях проти Дженоа. Де головним тренером став колишній підопічний португальця Андрій Шевченко.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Італія

Сьогодні

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Субота, 20 листопада
14:00
17:00
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти