Милевский лихо дебютировал в роли рэпера: видео

Экс-нападающий Динамо оригинально дал понять, что с футболом завязывать не собирается

36-летний нападающий Миная Артем Милевский и его агент Александр Панков записали рэп-обращение к спортивному директору львовского Руха Игорю Дедышину перед матчем этих команд в 21-м туре УПЛ.

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"Игорек Дедышин/Спортдиректор Руха/Пишет для Спортивки/Пишет очень плохо", – прочитал, немного картавя, рэпчик Милевский

"Старый Миля для Миная лучше новых двух/Так что лучше, друг, комментируй Рух", – добавил Панков

Милевский и Панков записали рэп Видео: Instagram

Вероятно, этим видео, опубликованном в инстаграм-сториз Артема, футболист и его агент отреагировали на информацию "Спортивки" о том, что летом Миля разорвет контракт с Минаем и завяжет с футболом. Ранее в Минае уже заявили, что Милевский карьеру не заканчивает.

Артем Милевский / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

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Отметим, что ранее своим рэпом отметился друг Милевского Алиев, записавший клип под названием "Кент – футбол в моей крови". В частности, там есть такие строки: "А что у нас по Зинченко? Я водил ему когда-то по щеке мизинчиком", "Когда встречусь с Роналду, поменяюсь трусами и задарим их Красаве".

За "вред имиджу украинского футбола" на Алиева за эту песню завели дело в УАФ.

Напомним, 10 апреля прошел финал гипершоу "Маска". Он шокировал всех. Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!

И главное – проект продлили на второй сезон!

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