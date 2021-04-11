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Рано хоронили: Милевский не завершает карьеру

11 апреля, 14:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Одиозный нападающий Миная в 36 лет остается в строю

Сегодня во Львове пройдет сражение аутсайдеров между местным Рухом и Минаем. Напомним расписание и результаты 21-го тура чемпионата Украины. Перед игрой появилась информация, что бывший футболист сборной Украины Артем Милевский вешает бутсы на гвоздь. Однако в закарпатском клубе ее опровергли.

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Комментарий главного тренера команды Николая Цымбала о том, что Миля и еще несколько игроков могут покинуть клуб, приводит официальный сайт Миная:

"До межсезонья у нас еще будет несколько ответственных игр, в том числе сегодняшняя с Рухом. Поэтому говорить о каких-то кадровых изменениях сейчас – это абсурд. Могу заверить, что сейчас все футболисты остаются в Минае и все наши мысли исключительно о предстоящих играх".

Тут же пишут, что сам Артем опровергает появившиеся слухи о завершении карьеры и не собирается нарушать контракт. Хотя еще в марте была сообщения, что Милевский уходит из футбола. Артем думал, что на "Олимпийском" больше не сыграет. Так что пока ветеран остается в деле.

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Канал Футбол, Официальный сайт ФК "Минай"

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К слову, на данный момент Милевский не забил ни одного гола за Минай.

Читайте также: Шахтер покидает лучший футболист чемпионата Украины.

Смотрите, как Минай с Милей в составе сумел сдержать Колос:

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футбол карьера чемпионат Украины Артем Милевский Минай завершение карьеры
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