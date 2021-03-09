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Милевский уходит из футбола: кому повезет увидеть прощальный матч нападающего

9 марта, 20:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Карьера знаменитого форварда завершится в Ужгороде

Артем Милевский завершит карьеру по окончании текущего сезона. Последним клубом в карьере знаменитого нападающего станет "Минай", к которому он присоединился во время зимней паузы. Такими инсайдом поделился Telegram-канал "Футбольный Рыцарь".

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Кстати, косвенно эту информацию подтвердил сам Милевский после разгрома от "Динамо": "Наверное, на "Олимпийском" больше не сыграю". Если верить слухам, то последним матчем в карьере Мили станет домашний поединок против "Ворсклы" в 26-м туре чемпионата Украины (базовая дата – 15 мая).

Милевский является воспитанником киевского "Динамо", за которое он выступал до 2013 года. Затем Артем успел поиграть за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", белорусское "Динамо-Брест" и венгерскую "Кишварду".

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Миля трижды становился чемпионом Украины с "Динамо", четырежды выигрывал Кубок страны и три раза – Суперкубок. С брестским "Динамо" Артем выигрывал золотые медали чемпионата Беларуси. На счету Милевского 50 матчей и восемь голов в составе сборной Украины. Вместе с национальной командой доходил до четвертьфинала ЧМ-2006, участвовал в Евро-2012.

Смотрите, как "Минай" с Милевским обыграл "Олимпик":

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чемпионат Украины Артем Милевский Минай

Источник: Сегодня|Спорт

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