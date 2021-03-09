Мілевський йде з футболу: кому пощастить побачити прощальний матч нападника

Артем Мілевський завершить кар'єру після закінчення поточного сезону. Останнім клубом в кар'єрі знаменитого нападаника стане "Минай", до якого він приєднався під час зимової паузи. Такими інсайдом поділився Telegram-канал "Футбольний Лицар".

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До речі, побічно цю інформацію підтвердив сам Мілевський після розгрому від "Динамо": "Напевно, на" Олімпійському "більше не зіграю". Якщо вірити чуткам, то останнім матчем в кар'єрі Мілі стане домашній поєдинок проти "Ворскли" в 26-му турі чемпіонату України (базова дата – 15 травня).

Мілевський є вихованцем київського "Динамо", за яке він виступав до 2013 року. Потім Артем встиг пограти за турецький "Газіантепспор", хорватські "Хайдук" і "Спліт", румунську "Конкордію", російський "Тосно", білоруське "Динамо-Брест" і угорську "Кишварда".

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Міля тричі ставав чемпіоном України з "Динамо", чотири рази вигравав Кубок країни і три рази – Суперкубок. З брестським "Динамо" Артем вигравав золоті медалі чемпіонату Білорусі. На рахунку Мілевського 50 матчів і вісім голів у складі збірної України. Разом з національною командою доходив до чвертьфіналу ЧС-2006, брав участь в Євро-2012.

Дивіться, як "Минай" з Мілевським обіграв "Олімпік":

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