Русский
$ 27,98
33,23

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Рано ховали: Мілевський не збирається завершувати кар'єру

11 квітня, 14:33

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Одіозний нападник Миная в 36 років залишається в строю

Сьогодні у Львові пройде бій аутсайдерів між місцевим Рухом і Минаєм. Нагадаємо розклад і результати 21-го туру чемпіонату України. Перед грою з'явилася інформація, що колишній футболіст збірної України Артем Мілевський вішає бутси на цвях. Однак в закарпатському клубі її спростували.

Реклама

Коментар головного тренера команди Миколи Цимбала про те, що Міля і ще кілька гравців можуть покинути клуб, наводить офіційний сайт Минаю:

"До міжсезоння у нас ще буде кілька важливих ігор, в тому числі сьогоднішня з Рухом. Тому говорити про якісь кадрові зміни зараз – це абсурд. Можу запевнити, що зараз всі футболісти залишаються в Минаї і всі наші думки виключно про майбутні ігри" .

Тут же пишуть, що сам Артем спростовує чутки про завершення кар'єри і не збирається порушувати контракт. Хоча ще в березні було повідомлення, що Мілевський переходить з футболу. Артем думав, що на "Олімпійському" більше не зіграє. Так що поки ветеран залишається в справі.

Артем Мілевський

Артем Мілевський / Фото: Канал Футбол, Офіційний сайт ФК "Минай"

Реклама

До слова, на цей момент Мілевський не забив жодного м'яча за Минай.

Читайте також: Шахтар залишає найкращий футболіст чемпіонату України.

Дивіться, як Минай із Мілею в складі зумів стримати Колос:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол кар'єра чемпіонат України Артем Мілевський Мінай завершення кар'єри
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Оце заспівала! Дружина лідера Динамо висловилася про зраду
Оце заспівала! Дружина лідера Динамо висловилася про зрадуФутбол
Динамо ще ближче до чемпіонства: всі результати 20-го туру УПЛ
Динамо ще ближче до чемпіонства: всі результати 20-го туру УПЛЧУ з футболу
Клуб Мілевського ризикує накритися через санкції за контрабанду
Клуб Мілевського ризикує накритися через санкції за контрабандуФутбол
Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото свідчень
Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото свідченьЧУ з футболу
До приїзду героя Динамо з Олександрії його кохана зробила нову зачіску
До приїзду героя Динамо з Олександрії його кохана зробила нову зачіскуФутбол
Мілевський проти Кінг-Конга: подробиці грандіозного боксерського махачу
Мілевський проти Кінг-Конга: подробиці грандіозного боксерського махачуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти