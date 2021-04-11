Рано ховали: Мілевський не збирається завершувати кар'єру

Сьогодні у Львові пройде бій аутсайдерів між місцевим Рухом і Минаєм. Нагадаємо розклад і результати 21-го туру чемпіонату України. Перед грою з'явилася інформація, що колишній футболіст збірної України Артем Мілевський вішає бутси на цвях. Однак в закарпатському клубі її спростували.

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Коментар головного тренера команди Миколи Цимбала про те, що Міля і ще кілька гравців можуть покинути клуб, наводить офіційний сайт Минаю:

"До міжсезоння у нас ще буде кілька важливих ігор, в тому числі сьогоднішня з Рухом. Тому говорити про якісь кадрові зміни зараз – це абсурд. Можу запевнити, що зараз всі футболісти залишаються в Минаї і всі наші думки виключно про майбутні ігри" .

Тут же пишуть, що сам Артем спростовує чутки про завершення кар'єри і не збирається порушувати контракт. Хоча ще в березні було повідомлення, що Мілевський переходить з футболу. Артем думав, що на "Олімпійському" більше не зіграє. Так що поки ветеран залишається в справі.

Артем Мілевський / Фото: Канал Футбол, Офіційний сайт ФК "Минай"

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До слова, на цей момент Мілевський не забив жодного м'яча за Минай.

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Дивіться, як Минай із Мілею в складі зумів стримати Колос:

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