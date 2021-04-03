Милевский против Кинг-Конга: подробности грандиозного боксерского махача

Агент форварда Миная Артема Милевского Александр Панков намерен устроить боксерский бой между Милей и вратарем Динамо Денисом Бойко по прозвищу Кинг-Конг. Ранее другой партнер Панкова Александр Алиев начал карьеру в ринге с поражения от модели.

"У меня крутая идея, устроить поединок Милевского с Бойко по правилам бокса. Без шлемов. Собрать людей, пригласить зрителей. Сделать это в живописном месте, в каком-то парке, на свежем воздухе, летом, в Киеве. Они без маек, дуэль взглядов, взвешивание. А потом пошел – три раунда по три минуты. А почему нет?" – заявил Панков, которого цитирует SportArenaTV

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Бойко и Милевский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Instagram

Напомним, пару лет назад Артем Милевский в соцсетях назвал Дениса Бойко "крысой". Сам голкипер об этом вспоминал так:

"Был такой инцидент с картами, но он давно закрыт. Если после этого кто-то считал, что я крыса – нет вопросов. Но мы играли и потом в карты, проблем не было. Да, там история с джокером была, я хотел обдурить, играли на деньги. Милевского там не было. Я не буду говорить, кто из игроков там был. Мы разобрались, поняли друг друга, я извинился, ни у кого ко мне больше не было претензий. У меня ничего личного с Милевским нет. Я тоже мог опуститься до его уровня, рассказывать, кто он, чем занимается, но мне не интересно разговаривать на тему Артема Милевского", – говорил Бойко

Реклама Артем Милевский / Фото: Instagram

Денис Бойко / Фото: Getty Images

Добавим, что в прошлом году в Турции вратарь Динамо Бойко убежал со скамейки, когда к ней подошел Милевский, чтобы поздороваться с бывшими партнерами по киевскому клубу.

Милевский Бойко Видео: Миля Шоу

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