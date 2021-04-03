Мілевський проти Кінг-Конга: подробиці грандіозного боксерського махачу

Агент форварда Миная Артема Мілевського Олександр Панков має намір влаштувати боксерський бій між Мілею і воротарем Динамо Денисом Бойком на прізвисько Кінг-Конг. Раніше інший партнер Панкова Олександр Алієв почав кар'єру в ринзі з поразки від моделі.

"У мене крута ідея, влаштувати поєдинок Мілевського з Бойком за правилами боксу. Без шоломів. Зібрати людей, запросити глядачів. Зробити це в мальовничому місці, в якомусь парку, на свіжому повітрі, влітку, в Києві. Вони без майок, дуель поглядів, зважування. А потім – три раунди по три хвилини. А чому ні?" – заявив Панков, якого цитує SportArenaTV

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Бойко і Милевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Instagram

Нагадаємо, кілька років тому Артем Мілевський в соцмережах назвав Дениса Бойка "щуром". Сам голкіпер про це згадував так:

"Був такий інцидент з картами, але він давно закритий. Якщо після цього хтось вважав, що я щур – немає питань. Але ми грали і потім в карти, проблем не було. Так, там історія з джокером була, я хотів обдурити, грали на гроші. Мілевського там не було. Я не скажу, хто з гравців там був. Ми розібралися, зрозуміли один одного, я вибачився, ні в кого до мене більше не було претензій. У мене нічого особистого з Мілевським немає. Я теж міг опуститися до його рівня, розповідати, хто він, чим займається, але мені не цікаво розмовляти на тему Артема Мілевського", – казав Бойко

Реклама Артем Мілевський / Фото: Instagram

Денис Бойко / Фото: Getty Images

Додамо, що торік в Туреччині воротар Динамо Бойко втік з лави, коли до неї підійшов Мілевський, щоб привітатися з колишніми партнерами по київському клубу.

Милевський Бойко Відео: Миля Шоу

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