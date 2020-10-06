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Матч Украины с Францией под угрозой срыва из-за коронавируса

6 октября, 13:58

Олег Люлька Олег Люлька

Следом за игроками "Шахтера" COVID-19 обнаружен у Лунина и Панька. Но они, в отличие от "горняков", сейчас в лагере сборной

Товарищеский матч Франция – Украина, который должен состояться в среду, 7 октября, в Сен-Дени, оказался под угрозой срыва из-за новой вспышки коронавируса в украинской сборной. Сегодня стало известно, что заразились Лунин и Панькив, находящиеся сейчас в расположении команды.

"Тревожные новости поступают из лагеря сборной, из-под Парижа. Еще несколько положительных тестов у игроков и персонала "сине-желтых". Есть предположение, что матч Франция – Украина теоретически под угрозой", – написал у себя в Facebook шеф-редактор каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько

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Ранее мы писали, что еще до отлета COVID-19 был диагностирован у Пятова и Степаненко. Из-за этого наша сборная улетела во Францию без единого игрока "Шахтера", ушедшего на самоизоляцию.

При этом сегодня "Шахтер" обнародовал результаты нового теста на коронавирус. Все – отрицательные. Но Пятов и Степаненко его в понедельник не сдавали.

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Добавим, что сегодня стартовала продажа билетов на матчи Украины с Германией и Испанией. Игры Лиги наций должны пройти на НСК "Олимпийский" в Киеве 10 и 13 октября.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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матч Сборная Украины сборная Франции коронавирус
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