Впервые в истории в сборную Украины вызвали больше легионеров, чем игроков украинских клубов

Кадровые проблемы сборной Украины подарили нам уникальный рекорд. Как выяснили "Спорт.Сегодня", впервые в истории в состав сборной Украины было вызвано больше игроков из зарубежных клубов, чем представителей внутреннего чемпионата. На текущий момент в заявку Андрея Шевченко на октябрьские матчи входят 12 легионеров и 10 игроков из украинских клубов. Такого в истории нашей национальной команды еще не было!

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Зарубежные команды представляют следующие игроки: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун, Роман Безус, Роман Яремчук (все – "Гент", Бельгия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия).

Из чемпионата Украины вызваны: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Юрий Панькив ("Александрия"), Ефим Конопля ("Десна").

Напомним, что накануне у Тараса Степаненко и Андрея Пятова обнаружили коронавирус, а вместе с ними на самоизоляцию ушел весь состав "Шахтера". Также в течение предыдущей недели из-за различных повреждений из заявки сборной Украины выбыли Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Виталий Буяльский и Александр Супряга.

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7 октября в пригороде Парижа Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Дидье Дешама. 10-го числа наша команда в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций на "Олимпийском" примет Германию, а 13-го в четвертом туре там же сыграет с Испанией. Кстати, мы писали, что болельщиков пустят на матчи сборной Украины против Германии и Испании.

Смотрите, как сборная Украины проигрывала Испании:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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