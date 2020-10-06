"Шахтер" обнародовал результаты нового теста на коронавирус

"Шахтер" сообщил о результатах тестирования на коронавирус, который команда прошла накануне. Напомним, в воскресенье COVID-19 был диагностирован у Пятова и Степаненко, вследствие чего "Шахтер" ушел на самоизоляцию, а сборная Украины на товарищеский матч с Францией 7 октября отправилась без единого игрока донецкой команды.

"Накануне тренерский штаб, футболисты (за исключением Андрея Пятова и Тараса Степаненко) и персонал первой команды сдали тесты на коронавирус. Во вторник "Шахтер" получил результаты: все – отрицательные. "Горняки" остаются на самоизоляции. В четверг, 8 октября, предстоит второе тестирование", – сообщает официальный сайт "Шахтера"

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"Тем временем Манор Соломон и Давид Хочолава отправились в сборные Израиля и Грузии. Им предстоят матчи квалификации Лиги наций", – добавили в "Шахтере"

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Ранее Пятов, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии. По словам вратаря, он чувствует себя отлично, придерживается требований врачей, но семья решила уехать за город, чтобы избежать лишних контактов.

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