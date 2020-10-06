Коронавирус – еще у двух игроков сборной Украины

Коронавирус продолжает косить ряды сборной Украины, которой в среду, 7 октября, предстоит товарищеский матч с чемпионами мира французами в Сен-Дени. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили голкипер "Реала" Андрей Лунин и вратарь "Александрии" Юрий Панькив.
Об этом в своем Twitter сообщает журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.
Таким образом в расположении сборной Украины остался всего один здоровый вратарь – динамовец Георгий Бущан.
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Ранее мы писали, что COVID-19 диагностирован у Пятова и Степаненко. Из-за этого сборная Украины улетела во Францию без единого игрока "Шахтера", ушедшего на самоизоляцию.
При этом сегодня "Шахтер" обнародовал результаты нового теста на коронавирус. Все – отрицательные. Но Пятов и Степаненко его в понедельник не сдавали.
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