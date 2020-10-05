Под дождиком в Париже сборная Украины готовится к матчу с французами

Сборная Украины начала подготовку к трем серьезным матчам. В среду подопечные Андрея Шевченко сыграют товарищеский поединок с Францией на "Сен-Дени", а затем примут в Киеве команды Испании и Германии. Напомним, впервые в истории в сборную Украины вызвали больше легионеров, чем игроков украинских клубов.
Наши футболисты собирались сразу же в Париже. Причем тренеры и персонал вылетели из Украины всего с 10 игроками, а во Франции к ним присоединились легионеры, сообщил сайт УАФ.
Одним из первых "варягов" подъехал из Италии Руслан Малиновский, чуть позже – бельгийская диаспора и вратарь "Реала" Андрей Лунин. Правда, задержался Роман Яремчук, который пытался решить с "Гентом" вопрос трансфера, но так своего и не добился. Приехали также Андрей Ярмоленко из Англии, Игорь Харатин и Александр Зубков из венгерского "Ференцвароша", который пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Тренировались наши на скромном стадионе в пригороде Парижа, где выступает регбийная команда. Причем, пришлось мириться с дождем, который сопровождал занятие "сине-желтых" при температуре воздуха +13. Также футболисты сдали тесты на коронавирус.
Во вторник украинцы будут заниматься уже на поле в Сен-Дени, где и состоится матч. Шевченко и один из футболистов примут участие в пресс-конференции.
Тем временем, заразившийся коронавирусом вратарь сборной Украины рассказал о самочувствии.
Смотрите, как французы обыграли хорватов в результативном матче:
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