Под дождиком в Париже сборная Украины готовится к матчу с французами

Наша национальная команда проведет три поединка в течение недели

Сборная Украины начала подготовку к трем серьезным матчам. В среду подопечные Андрея Шевченко сыграют товарищеский поединок с Францией на "Сен-Дени", а затем примут в Киеве команды Испании и Германии. Напомним, впервые в истории в сборную Украины вызвали больше легионеров, чем игроков украинских клубов.

Реклама

Наши футболисты собирались сразу же в Париже. Причем тренеры и персонал вылетели из Украины всего с 10 игроками, а во Франции к ним присоединились легионеры, сообщил сайт УАФ.

Одним из первых "варягов" подъехал из Италии Руслан Малиновский, чуть позже – бельгийская диаспора и вратарь "Реала" Андрей Лунин. Правда, задержался Роман Яремчук, который пытался решить с "Гентом" вопрос трансфера, но так своего и не добился. Приехали также Андрей Ярмоленко из Англии, Игорь Харатин и Александр Зубков из венгерского "Ференцвароша", который пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Реклама

Тренировались наши на скромном стадионе в пригороде Парижа, где выступает регбийная команда. Причем, пришлось мириться с дождем, который сопровождал занятие "сине-желтых" при температуре воздуха +13. Также футболисты сдали тесты на коронавирус.

В тренде Борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом и рассказал о своих симптомах

Во вторник украинцы будут заниматься уже на поле в Сен-Дени, где и состоится матч. Шевченко и один из футболистов примут участие в пресс-конференции.

Тем временем, заразившийся коронавирусом вратарь сборной Украины рассказал о самочувствии.

Смотрите, как французы обыграли хорватов в результативном матче:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама