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1000 гривен за сборную: стартовала продажа билетов на матчи с Германией и Испанией

6 октября, 09:04

Олег Люлька Олег Люлька

На поединках 10 и 13 октября НСК "Олимпийский" сможет принять не более 21 000 болельщиков

Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины в Лиге наций против Германии и Испании, которые пройдут в Киеве на НСК "Олимпийский" 10 и 13 октября. Начало обоих поединков – в 21:45. Как мы писали ранее, болельщиков пустят на игры сборной, но трибуны разрешается заполнить лишь на 30 процентов вместимости – то есть на 21 тысячу зрителей.

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Билеты продаются онлайн от 150 до 1 000 грн. Один человек может купить не больше 4 тикетов.

При входе на стадион нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Как сообщает Украинская ассоциация футбола, на арене нужно придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра и носить маску. Если при входе на стадион температура окажется выше 37.2, проход на арену будет запрещен.

НСК "Олимпийский"

НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, 7 октября в Сен-Дени сборная Украины сыграет товарищеский матч с Францией. Из-за коронавируса у Пятова и Степаненко этот поединок пропустят все игроки "Шахтера".

Смотрите, как Украина на НСК "Олимпийский" обыгрывала Португалию

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билеты болельщики нск олимпийский Сборная Украины Лига наций

Источник: УАФ

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