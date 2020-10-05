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Шансы Украины на матч с Францией без игроков "Шахтера": весь расклад

5 октября, 13:14

Александр Трикиша Александр Трикиша

В отсутствие лидеров Андрей Шевченко прибегнет к экспериментам

Сборная Украины столкнулась с серьезными кадровыми проблемами накануне товарищеского матча с Францией, а впереди еще поединки против Германии и Испании в Лиге наций. Главному тренеру сборной Украины придется поломать голову, чтобы определиться с составом на матчи. Попробуем разобраться с проблемой вместе с Шевой.

Что случилось?

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В течение предыдущей недели из-за различных повреждений из заявки сборной Украины выбыли Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Виталий Буяльский и Александр Супряга. Накануне стало известно, что у Тараса Степаненко и Андрея Пятова обнаружили коронавирус, а вместе с ними на самоизоляцию ушел весь состав "Шахтера". "Горняки" могут присоединиться к сборной только после повторного тестирования в четверг, да и то, если результаты будут отрицательные.

С кем будет играть Шевченко?

Вместо травмированных и заболевших дебютные приглашения в национальную команду получили Илья Забарный и Юхим Конопля. Также Шевченко довызвал Александра Зубкова, Владимира Шепелева и опытнейшего Юрия Панькива. Тем не менее, заявка национальной команды сократилась с 28 до 21 человека.

/ Фото: Сегодня|Спорт

Какие шансы в матче с Францией?

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Поединок против французов носит товарищеский характер, поэтому его результат не является главным. Скорее всего, Андрей Шевченко и так прибег бы к экспериментам с составом, чтобы посмотреть ближайший резерв, так что, возможно, нынешняя ситуация даже пойдет на пользу. Другой вопрос, чего можно ожидать от матча с чемпионами мира с таким составом. Уже сейчас букмекеры дают всего 8% вероятности на победу Украины, а на то, что сине-желтые не проиграют – 16%. А вот после французов нас ждут матчи Лиги наций против Германии и Испании, где необходимо цепляться за очки, чтобы сохранить место в элитном дивизионе.

  • 7 октября. Товарищеский матч: Франция – Украина (Сен-Дени, 22:10)
  • 10 октября. Лига наций: Украина – Германия (Киев, 21:45)
  • 13 октября. Лига наций: Украина – Испания (Киев, 21:45)

ВРАТАРИ

В отсутствие Пятова шанс проявить себя в первой команде получили Андрей Лунин и Георгий Бущан. А на подстраховке у них будет 35-летний Юрий Панькив. С одной стороны, Лунин уже имеет опыт матчей за сборную и находится в фаворе у Шевченко, с другой – в текущем сезоне он еще ни разу не вышел на поле, в отличие от Бущана, который плотно застолбил за собой место в старте "Динамо" и выдал чумовой матч с "Гентом", хотя и пропустил необязательный гол от "Зари".

ЗАЩИТНИКИ

Больше всего от эпидемии травм и карантина пострадал центр обороны. Шевченко лишился основной пары центрбеков Кривцов – Матвиенко. В отсутствие дуэта из "Шахтера" позицию могут закрыть Пластун, Чеберко и дебютант из "Динамо" 18-летний Забарный. Также Шева может по примеру Луческу перевести в центр Миколенко. По флангам тоже все ясно – справа есть Караваев и Конопля, слева – Михайличенко и Соболь и тот же Миколенко.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Все мы прекрасно помним, чем завершилось отсутствие Степаненко в матче против Испании. Конечно, отсутствие игрока "Шахтера" – не главная причина разгромного поражения, но его статус ключевого игрока никто не ставит под сомнение. В его отсутствие позицию опорника будут закрывать Харатин или Сидорчук, также с первых минут обязательно выйдет Малиновский, а вот со сменщиком Зинченко тяжелее. Предпочтительнее всего выглядит выход Шапаренко.

Что касается флангов атак, то вариантов у Шевы не много. Скорее всего, Ярмоленко сыграет на родной позиции, а Цыганков закроет левый фланг атаки.

НАПАДЕНИЕ

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Здесь единственной альтернативой является Роман Яремчук. При этом, форвард "Гента" может закрыть позицию на левом фланге, но тогда не останется игрока в центре нападения. Разве что Шевченко переведет туда Ярмоленко, как это было в концовке встречи со Швейцарией, а справа выйдет Цыганков.

Ориентировочный состав Украины на матч с Францией по версии "Сегодня":

Лунин, Караваев, Пластун, Миколенко, Михайличенко, Сидорчук, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

Смотрите, как сборная Украины проигрывала Испании:

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Андрей Шевченко товарищеский матч Сборная Украины сборная Франции коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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