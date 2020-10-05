Шевченко нашел еще одно усиление для сборной Украины. Игрок присоединится к команде уже во Франции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко внес очередные изменения в заявку национальной команды. Из резервного списка в основной состав был переведен полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус. Он присоединится к команде уже во Франции, сообщает УАФ.

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Напомним, что накануне у Тараса Степаненко и Андрея Пятова обнаружили коронавирус, а вместе с ними на самоизоляцию ушел весь состав "Шахтера". Также в течение предыдущей недели из-за различных повреждений из заявки сборной Украины выбыли Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Виталий Буяльский и Александр Супряга.

В связи со всеми изменениями состав сборной Украины на матч против Франции выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо"), Юрий Панькив ("Александрия").

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Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все – "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Ефим Конопля ("Десна").

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Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающий: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

7 октября в пригороде Парижа Сен-Дени сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Дидье Дешама. 10-го числа наша команда в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций на "Олимпийском" примет Германию, а 13-го в четвертом туре там же сыграет с Испанией. Кстати, мы писали, что болельщиков пустят на матчи сборной Украины против Германии и Испании.

Смотрите, как сборная Украины проигрывала Испании:

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