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Матч сборной Украины отменили из-за бойкота в аэропорту

8 апреля, 20:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команда Албании не смогла вылететь в Запорожье

Матч сборной Украины по футзалу в отборе на чемпионат Европы 2022 года против команды Албании, который должен был состояться 11 апреля в Запорожье, отменен.

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В связи с коронавирусными ограничениями сборная Албании не сможет прилететь в Запорожье на матч группового этапа Евро-2022. В то же время Федерация футбола Албании сообщает, что причиной изменения программы стало блокирование полетов в международном аэропорту Тираны имени матери Терезы, пишет сайт УАФ.

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Таким образом, судьбу последнего поединка в отборочной группе 1 будет решать УЕФА. На данный момент Украина занимает второе место в группе, впереди у них матч против Дании.

Ранее мы опубликовали сумасшедший гол из квалификации Евро. Футзалист сборной Бельгии эффектно забил Финляндии.

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Чемпионат Европы сборная Украины по футзалу

Источник: Сегодня|Спорт

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