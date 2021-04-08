Матч збірної України скасували через бойкот в аеропорту

Команда Албанії не змогла вилетіти до Запоріжжя

Матч збірної України з футзалу у відборі на чемпіонат Європи 2022 року проти команди Албанії, який повинен був відбутися 11 квітня в Запоріжжі, скасований.

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У зв'язку з коронавірусними обмеженнями збірна Албанії не зможе прилетіти до Запоріжжя на матч групового етапу Євро-2022. У той же час Федерація футболу Албанії повідомляє, що причиною зміни програми стало блокування польотів у міжнародному аеропорту Тирани імені матері Терези, пише сайт УАФ.

Отже, долю останнього поєдинку у відбірковій групі 1 вирішуватиме УЄФА. На цей момент Україна займає друге місце в групі, попереду у них матч проти Данії.

Раніше ми опублікували шалений гол з кваліфікації Євро. Футзаліст збірної Бельгії ефектно забив Фінляндії.

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