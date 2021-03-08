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Чемпионки-красавицы подняли Украину в ТОП-6 чемпионата Европы по легкой атлетике

8 марта, 10:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наши девчата завоевали две золотые и одну серебряную медаль

В польском городе Торунь завершился один из самых крупных стартов зимнего сезона – еврофорум по легкой атлетике. Сборная Украины завершила его с тремя наградами в активе. Причем, их добывали только представительницы прекрасного пола. Так вчера вечером Магучих выиграла "золото" чемпионата Европы в прыжках в высоту.

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Также в этой дисциплине на пьедестал поднялась наша Ирина Геращенко. А днем ранее в прыжках в длину победила Марина Бех-Романчук, показав лучший результат в сезоне.

Три медали украинок позволили сборной подняться на шестое место командного зачета. Полная медальная таблица чемпионата Европы выглядит следующим образом.

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На вершине рейтинга оказались Нидерланды – за счет большего количества "золота". А вот Великобритания, хоть и завоевала аж 12 медалей, стала лишь третьей с двумя наградами наивысшей пробы. Обращает внимание отсутствие в ТОП-10 Германии, а Россию, напомним, не допустили к турниру из-за допинговых скандалов.

Читайте о том, что беспокоило Бех-Романчук перед "золотом" Евро.

Смотрите, как Марина хвасталась своими длинными ногами:

Ноги Марины Бех-Романчук

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легкая атлетика Чемпионат Европы Марина Бех Ирина Геращенко легкоатлетка медальный зачет Ярослава Магучих
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