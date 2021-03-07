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"Перед прыжками не надышишься": что беспокоило и грызло украинку перед "золотом" Евро

7 марта, 13:58

Елена Павлова Елена Павлова

Марина Бех-Романчук провела один из самых тяжелых зимних сезонов за последние годы

Свежеиспеченная чемпионка Европы по прыжкам в длину в помещении Марина Бех-Романчук рассказала о своей победе в Торуне. Очаровательная украинская легкоатлетка выиграла в Польше с лучшим результатом сезона – 6.92 метра, на 4 сантиметра превзойдя свою главную конкурентку – немку Малайку Михамбо.

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"Этот зимний сезон был для меня одним из самых тяжелых за последние годы. Мало соревнований, постоянно что-то беспокоило. На чемпионат Европы я ехала, понимая, что готова, но при этом не знала, чего ожидать от себя. Не знала, что мне удастся показать и реализовать, не помешают ли те нюансы, которые присутствовали на тренировках", – цитирует Марину ФЛАУ

Прыгунья отметила, что в финале они с тренером уже особо ничего не корректировали, ведь "в последний момент перед прыжками уже не надышишься": "Когда заходишь в сектор, все зависит от твоей головы, от того, что вы сделали на тренировках".

Марина Бех-Романчук
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Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

"Я была уверена, что физически готова и могу показывать высокий результат, но оставался вопрос, справлюсь ли технически. Ведь из-за того, что было мало соревнований, беспокоил то ахилл, то еще что-то не успели доработать. Заступы в первых попытках были вызваны тем, что еще нужно было разбегаться, старалась максимально почувствовать дорожку, атмосферу. Но у меня впереди еще четыре попытки, поэтому я не нервничала", – призналась Марина

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Бех-Романчук отмечает, что теперь очень полюбит сектор в Торуни: "Это произошло еще в прошлом году, когда установила здесь личный рекорд, но теперь я его полюблю еще больше".

Ранее мы рассказывали, почему украинская красавица далеко прыгает.

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram
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легкая атлетика Чемпионат Европы прыжки в длину Марина Бех
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