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"Перед стрибками не надихаєшся": що турбувало і гризло українку перед "золотом" Євро

7 березня, 13:58

Олена Павлова Олена Павлова

Марина Бех-Романчук провела один з найважчих зимових сезонів за останні роки

Свіжоспечена чемпіонка Європи зі стрибків у довжину в приміщенні Марина Бех-Романчукрозповіла про свою перемогу в Торуні. Чарівна українська легкоатлетка виграла в Польщі з найкращим результатом сезону – 6.92 метра, на 4 сантиметри перевершивши свою головну конкурентку – німкеню Малайку Міхамбо.

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"Цей зимовий сезон був для мене одним з найважчих за останні роки. Мало змагань, постійно щось турбувало. На чемпіонат Європи я їхала, розуміючи, що готова, але при цьому не знала, чого очікувати від себе. Не знала, що мені вдасться показати і реалізувати, чи не перешкодять ті нюанси, які були присутні на тренуваннях", – цитує Марину ФЛАУ

Стрибунка відзначила, що в фіналі вони з тренером вже особливо нічого не корегували, адже "в останній момент перед стрибками вже не надихаєшся": "Коли заходиш в сектор, все залежить від твоєї голови, від того, що ви зробили на тренуваннях".

Марина Бех-Романчук
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Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

"Я була впевнена, що фізично готова і можу показувати високий результат, але залишалося питання, чи впораюся технічно. Адже через те, що було мало змагань, турбував той ахілл, то ще щось не встигли доробити. Заступи в перших спробах були викликані тим, що ще потрібно було розбігатися, намагалася максимально відчути доріжку, атмосферу. Але у мене попереду ще чотири спроби, тому я не нервувала", – зізналася Марина

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Бех-Романчук зазначає, що тепер дуже полюбить сектор в Торуні: "Це сталося ще в минулому році, коли встановила тут особистий рекорд, але тепер я його полюблю ще більше".

Раніше ми розповідали, чому українська красуня далеко стрибає.

Марина Бех-Романчук Відео: Instagram
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легка атлетика Чемпіонат Європи стрибки у довжину Марина Бех
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