Ким Чен Ын ставит лайк! В Минске на матче сборной Беларуси трибуны заполнили солдатами

Во время трансляции гражданские не попадали в картинку – только военнослужащие

Матч квалификации на чемпионат Европы-2022 по мини-футболу между сборными Беларуси и Израиля привлек к себе внимание не только счетом (14:0 в пользу хозяев), но и необычными зрителями. В минском дворце спорта "Уручье" трибуны, попадавшие в главный кадр трансляции, были полностью заполнены военнослужащими. Хотя на матче присутствовали и обычные болельщики.

Реклама

Об этом сообщает by.tribuna.com

Реклама

Вот как на это отреагировали в Сети белорусы

Ужас, а не картинка. Как будто в военное время играем

Ким Чен Ын ставит лайк!))

Испанский стыд. Лучше при пустых трибунах, чем так

Психологически решили задавить израильтян

Смотрите, как болеют! Какие эмоции!

Справедливости ради, солдатам хоть какая-нибудь развлекуха

"Конечно, удивились присутствию военнослужащих. Думали, что будет больше гражданского населения, – заявил, в свою очередь, тренер сборной Беларуси по мини-футболу Александр Савинцев. – Но это был будний день и неудобное время, многие работали. Зритель есть зритель. Я не собираюсь делить их: это военный, а это инженер, это какой-то программист. Для нас важна поддержка, и мы ее чувствовали во время игры"

Читайте также: Против Лукашенко! Футболист Динамо в Польше вышел в особенной футболке

Напомним, накануне тренер, который обкакался в глазах Лукашенко, снова возглавил сборную Беларуси по футболу.

Смотрите, как в большом футболе Беларусь проиграла Бельгии 0:8

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама