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Ким Чен Ын ставит лайк! В Минске на матче сборной Беларуси трибуны заполнили солдатами

8 апреля, 14:33

Олег Люлька Олег Люлька

Во время трансляции гражданские не попадали в картинку – только военнослужащие

Матч квалификации на чемпионат Европы-2022 по мини-футболу между сборными Беларуси и Израиля привлек к себе внимание не только счетом (14:0 в пользу хозяев), но и необычными зрителями. В минском дворце спорта "Уручье" трибуны, попадавшие в главный кадр трансляции, были полностью заполнены военнослужащими. Хотя на матче присутствовали и обычные болельщики.

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Об этом сообщает by.tribuna.com

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Вот как на это отреагировали в Сети белорусы

  • Ужас, а не картинка. Как будто в военное время играем
  • Ким Чен Ын ставит лайк!))
  • Испанский стыд. Лучше при пустых трибунах, чем так
  • Психологически решили задавить израильтян
  • Смотрите, как болеют! Какие эмоции!
  • Справедливости ради, солдатам хоть какая-нибудь развлекуха

"Конечно, удивились присутствию военнослужащих. Думали, что будет больше гражданского населения, – заявил, в свою очередь, тренер сборной Беларуси по мини-футболу Александр Савинцев. – Но это был будний день и неудобное время, многие работали. Зритель есть зритель. Я не собираюсь делить их: это военный, а это инженер, это какой-то программист. Для нас важна поддержка, и мы ее чувствовали во время игры"

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Напомним, накануне тренер, который обкакался в глазах Лукашенко, снова возглавил сборную Беларуси по футболу.

Смотрите, как в большом футболе Беларусь проиграла Бельгии 0:8

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