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Тренер, который обкакался в глазах Лукашенко, снова возглавил сборную Беларуси

6 апреля, 13:06

Олег Люлька Олег Люлька

Старым-новым наставником белорусской сборной по футболу стал Георгий Кондратьев

Белорусская федерация футбола назначила 61-летнего Георгия Кондратьева исполняющим обязанности главного тренера сборной после того, как ранее вслед за самым крупным поражением в истории команды – 0:8 от Бельгии – был уволен предыдущий коуч Михаил Мархель.

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Отметим, что свободен сейчас был и экс-наставник киевского Динамо Александр Хацкевич, недавно изгнанный из Ротора, однако выбор белорусских футбольных чиновников пал не на него, а на Кондратьева, десять лет назад добывшего с белорусской "молодежкой" бронзу чемпионата Европы.

Кондратьев будет руководить главной футбольной сборной Беларуси в ходе предстоящих июньских товарищеских матчей против Азербайджана и Сьерра-Леоне.

Отметим, что это второе назначение специалиста на должность главного тренера национальной сборной Беларуси. До этого Кондратьев возглавлял команду в период с 2012 по 2014 годы. Тот отрезок его работы отметился критикой со стороны Александра Лукашенко после минского поражения 0:4.

Лукашенко и Кондратьев
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Лукашенко и Кондратьев

"Была проблема, что люди не пойдут на сборную. А к нам испанцы должны были приехать. Я думаю: ладно, включим административный ресурс, соберем людей. И что? Такого позора нации я еще не видел. Обкакавшись, выйти на поле с дрожащими руками и ногами... Собрал народ – 40 тысяч человек. На следующий матч мы людей собирать не будем", – негодовал тогда Лукашенко

Смотрите, как Беларусь проиграла Бельгии 0:8

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тренер ЧМ-2022 сборная Беларуси
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