Тренер, який обкакався в очах Лукашенка, знову очолив збірну Білорусі

Білоруська федерація футболу призначила 61-річного Георгія Кондратьєва виконуючим обов'язки головного тренера збірної після того, як раніше слідом за найбільшою поразкою в історії команди – 0:8 від Бельгії – був звільнений попередній коуч Михайло Мархель.

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Відзначимо, що вільний зараз був і екснаставник київського Динамо Олександр Хацкевич, недавно вигнаний з Ротора, проте білоруські футбольні чиновники вибрали не його, а Кондратьєва, котрий десять років тому здобув з білоруською "молодіжкою" бронзу чемпіонату Європи.

Кондратьєв керуватиме головною футбольною збірною Білорусі в червневих товариських матчах проти Азербайджану і Сьєрра-Леоне.

Відзначимо, що це друге призначення фахівця на посаду головного тренера національної збірної Білорусі. До цього Кондратьєв очолював команду в період з 2012 по 2014 роки. Той відрізок його роботи відзначився критикою з боку Олександра Лукашенка після мінської поразки 0:4.

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"Була проблема, що люди не підуть на збірну. А до нас іспанці повинні були приїхати. Я думаю: гаразд, задіємо адміністративний ресурс, зберемо людей. І що? Такої ганьби нації я ще не бачив. Обкакавшись, вийти на поле з тремтячими руками і ногами... Зібрав народ – 40 тисяч людей. На наступний матч ми людей збирати не будемо", – обурювався тоді Лукашенко

Дивіться, як Білорусь програла Бельгії 0:8

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