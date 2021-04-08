Кім Чен Ин ставить лайк! У Мінську на матчі збірної Білорусі трибуни заповнили солдатами

Матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2022 з міні-футболу між збірними Білорусі та Ізраїлю привернув до себе увагу не тільки рахунком (14:0 на користь господарів), але і незвичайними глядачами. У мінському Палаці спорту "Уруччя" трибуни, які потрапляли в головний кадр трансляції, були повністю заповнені військовослужбовцями. Хоча на матчі були присутні і звичайні вболівальники.
Про це повідомляє by.tribuna.com
Ось як на це відреагували в Мережі білоруси
- Жах, а не картинка. Наче у воєнний час граємо
- Кім Чен Ин ставить лайк!))
- Іспанський сором. Краще за порожніх трибун, ніж так
- Психологічно вирішили зачавити ізраїльтян
- Дивіться, як вболівають! Які емоції!
- Справедливості заради, солдатам хоч якась розвага
"Звісно, здивувалися присутності військовослужбовців. Думали, що буде більше цивільного населення, – заявив, своєю чергою, тренер збірної Білорусі з міні-футболу Олександр Савинцев. – Але це був будній день і незручний час, багато людей працювали. Глядач є глядач. Я не збираюся ділити їх: це військовий, а це інженер, це якийсь програміст. Для нас важлива підтримка, і ми її відчували під час гри"
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Нагадаємо, напередодні тренер, який обкакався в очах Лукашенка, знову очолив збірну Білорусі з футболу.
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