Кім Чен Ин ставить лайк! У Мінську на матчі збірної Білорусі трибуни заповнили солдатами

Під час трансляції цивільні не потрапляли в картинку – тільки військовослужбовці

Матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2022 з міні-футболу між збірними Білорусі та Ізраїлю привернув до себе увагу не тільки рахунком (14:0 на користь господарів), але і незвичайними глядачами. У мінському Палаці спорту "Уруччя" трибуни, які потрапляли в головний кадр трансляції, були повністю заповнені військовослужбовцями. Хоча на матчі були присутні і звичайні вболівальники.

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Про це повідомляє by.tribuna.com

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Ось як на це відреагували в Мережі білоруси

Жах, а не картинка. Наче у воєнний час граємо

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Справедливості заради, солдатам хоч якась розвага

"Звісно, здивувалися присутності військовослужбовців. Думали, що буде більше цивільного населення, – заявив, своєю чергою, тренер збірної Білорусі з міні-футболу Олександр Савинцев. – Але це був будній день і незручний час, багато людей працювали. Глядач є глядач. Я не збираюся ділити їх: це військовий, а це інженер, це якийсь програміст. Для нас важлива підтримка, і ми її відчували під час гри"

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Нагадаємо, напередодні тренер, який обкакався в очах Лукашенка, знову очолив збірну Білорусі з футболу.

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