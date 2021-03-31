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Что скажет бацька? Сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в истории

31 марта, 00:12

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Белорусы пропустили восемь голов от Бельгии

В третьем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Беларуси потерпела самое унизительное поражение в своей истории.

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На выезде белорусы играли против Бельгии. В каждом из таймов бельгийцы забили по четыре гола и победили – 8:0.

В составе хозяев дублем отметились Ханс Ванакен (17, 89) и Леандро Троссард (38, 76). Еще по голу на свой счет записали Миши Батшуайи (14), (38), Жереми Доку (42), Деннис Прат (49) и Кристиан Бентеке (70).

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Это поражение стало самым крупным в истории сборной Беларуси. Ранее самым разгромным был проигрыш от сборной Австрии в квалификации Евро-2004 – 0:5.

Напомним, что форвард киевского Динамо Жерсон Родригес забил гол в ворота Португалии. Но Люксембургу не удалось удержать победный счет.

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