Украине впервые примет чемпионат Европы по бадминтону: где, когда и почему это важно

Чемпионат Европы по бадминтону пройдет в Украине! Наша страна впервые примет престижный турнир, а в целом континентальное первенство лишь в четвертый раз пройдет на территории страны Восточной Европы.

Реклама

Где пройдет турнир?

Матчи чемпионата Европы пройдут с 27 апреля по 2 мая 2021 года. Изначально турнир должен был пройти еще в апреле 2020 года, однако из-за ситуации с пандемией COVID-19 и через карантинные меры турнир перенесли и сохранили принимающую сторону.

"Бадминтон – один из самых массовых Олимпийских видов спорта. А значит, к Украине будет приковано внимание миллионов людей в мире. Уверен, что турнир пройдет на высоком уровне и покажет, что Украина – это большая спортивная держава", – выразил уверенность заместитель Генерального секретаря Европейской Конфедерации бадминтона Джимми Андерсен.



Где будут соревноваться участники?

Реклама

Все матчи турнира пройдут в столичном Дворце Спорта. На открытом заседании Правительственного организационного комитета Чемпионата Европы по бадминтону 9 марта показали, в каких условиях будет проходить чемпионат Европы.

Почему это важно?

Реклама

Чемпионат в Киеве станет решающим соревнованием в квалификации на Олимпийские Игры в Токио. На турнире будет разыграно пять комплектов медалей – в мужском и женском одиночных разрядах, в мужском и женском парных разрядах, в также в миксте. Планируется, что в Киев приедут ведущие звезды европейского бадминтона, среди которых испанка Каролина Марин (олимпийская чемпионка 2016) и датчанин Виктор Аксельсен (бронзовый призер Олимпийских игр 2016).

Кто будет представлять Украину?

Честь сборной Украины будут защищать Артем Почтарев, Кирилл Леонов, Валерий Атращенков, Даниил Боснюк, Елизавета Жаркая, Марина Ильинская, Мария Улитина, Наталья Войцех.

А у нас есть достижения в бадминтоне?

Бадминтон в Украине – не самый популярный вид спорта. Тем не менее, нам есть чем похвастаться. Украинские спортсмены входят в сотню лучших спортсменов мира и участвовали в 5-ти Олимпийских Играх. На Олимпиаде-2016 Мария Улитина заняла 13-е место, обыграв по ходу турнира 5-ю ракетку мира, а в 2018 году Артем Почтарев вошел в ТОП-10 Чемпионата Европы. В том же году Марина Ильинская и Владислава Лесная победили в парной категории на Европейских студенческих Играх. А Анастасия Прозорова получила серебряную медаль Юношеских Олимпийских Игр в Буэнос-Айресе в командном зачете.

Где пройдет Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама